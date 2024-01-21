الهلال الأحمر الفلسطيني يقيم مخيم القدس للنازحين في جنوب قطاع غزة (صور)

تواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نصب المخيمات للنازحين من مناطق الحرب في قطاع غزة، بعد خسارة أكثرهم لبيوتهم، أو تهجيرهم قسرًا منها.

وقال بيان للجمعية الفلسطينية إنها " أنشأت مؤخرًا؛ مُخيم القدس في منطقة مواصي رفح، حيث تم تجهيز 50 خيمة، لاستضافة 43 عائلة نازحة في جنوب قطاع غزة.

الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

كما يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده مع الجمعية الفلسطينية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ظل العدوان الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أدى لتهجير قرابة المليوني مواطن من منازلهم نازحين نحو الجنوب.

الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف النازحين في الجنوب

وادعى الاحتلال الإسرائيلي أن الجنوب سيكون آمنًا، غير أنه لم يتوقف عن استهداف النازحين في الجنوب بشكل متكرر دون توقف.

يأتي ذلك في وقت تخطى فيه عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حاجز الـ 25 ألف شهيد، خلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

الفارون من الجحيم.. الهلال الأحمر يُقيم مُخيم القدس في جنوب قطاع غزة

الفارون من الجحيم.. الهلال الأحمر يُقيم مُخيم القدس في جنوب قطاع غزة