حقق 3 ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام.. سيد الطوابي يتحدث لـ "الدستور"

حقق بطل كمال الأجسام المصري سيد حسن الطوابي؛ ثلاث ميداليات ذهبية وفضية لمصر في بطولة كمال الأجسام المقامة في العاصمة الجورجية تبليسي، ليحقق إنجازًا جديدًا باسم الفراعنة في البطولات العالمية لرياضات كمال الأجسام.

وقال الطوابي لـ "الدستور" إن أجواء البطولة كانت رائعة من حيث التنظيم، مضيفًا أن فترة التجهيز للبطولة كانت شاقة من حيث النظام الغذائي والتمرين، ووصلت إلى حد سقوطه في صالة كمال الأجسام لعدة مرات وفقدانه الوعي إثر تعرضه للهبوط لعدم التغذية الكافية و"الدايت" مع مجهود التمرين العالي، ففي الصباح كانت تدريبات "الكارديو" قبل تناول أي طعام لمدة ساعة ونصف، وفي المساء تدريبات قاسية في الحديد.

وأضاف بطل كمال الأجسام، أنه نجح في تحقيق ثلاث ميداليات (ذهبية في فئة "بدي بلدنك"، وذهبية أخرى في فئة "كلاسيك"،

وفضية في منافسة الأبطال الأوائل، متابعًا: فرحتى بالميداليات لا تُوصف، ومجرد حصولي عليها انتهت المشقة والألم وتحولت لسعادة، مضيفًا أنها تأتي بعد حصوله على بطولتي العالم في عجمان 2023، وبانكوك في العام ذاته، و10 ميداليات أخرى في بطولات دولية.

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام