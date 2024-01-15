الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقق 3 ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام.. سيد الطوابي يتحدث لـ "الدستور"

الطوابي
الطوابي

حقق بطل كمال الأجسام المصري سيد حسن الطوابي؛ ثلاث ميداليات ذهبية وفضية لمصر في بطولة كمال الأجسام المقامة في العاصمة الجورجية تبليسي، ليحقق إنجازًا جديدًا باسم الفراعنة في البطولات العالمية لرياضات كمال الأجسام.

وقال الطوابي لـ "الدستور" إن أجواء البطولة كانت رائعة من حيث التنظيم، مضيفًا أن فترة التجهيز للبطولة كانت شاقة من حيث النظام الغذائي والتمرين، ووصلت إلى حد سقوطه في صالة كمال الأجسام لعدة مرات وفقدانه الوعي إثر تعرضه للهبوط لعدم التغذية الكافية و"الدايت" مع مجهود التمرين العالي، ففي الصباح كانت تدريبات "الكارديو" قبل تناول أي طعام لمدة ساعة ونصف، وفي المساء تدريبات قاسية في الحديد.

وأضاف بطل كمال الأجسام، أنه نجح في تحقيق ثلاث ميداليات (ذهبية في فئة "بدي بلدنك"، وذهبية أخرى في فئة "كلاسيك"، 

وفضية في منافسة الأبطال الأوائل، متابعًا: فرحتى بالميداليات لا تُوصف، ومجرد حصولي عليها انتهت المشقة والألم وتحولت لسعادة، مضيفًا أنها تأتي بعد حصوله على بطولتي العالم في عجمان 2023، وبانكوك في العام ذاته، و10 ميداليات أخرى في بطولات دولية. 

البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
البطل المصري سيد حسن الطوابي يُحقق ٣ ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام
سيد حسن الطوابي بطولة كمال الاجسام عجمان أخبار رياضية بطل كمال الأجسام

مواد متعلقة

معرض الكتاب على الأبواب.. ما هى المحافظات الأكثر اهتمامًا بالقراءة فى مصر؟ (تحليل بيانات)

القمر يقترن مع زحل.. ظاهرة فلكية جديدة نراها بالعين المجردة الليلة

"لا أريد أن أكون مجرد رقم"..  حكاية أحمد الفلسطينى الذى أبكى الكثيرين (صور)

أعلى كوبري في مصر.. صرح عملاق في مسار القطار الكهربائي بالقاهرة؟ (إنفوجراف)

بطل الجمهورية فى ألعاب القوى البارالمبية يتحدث لـ الدستور: الحلم تحقق الآن (صور)

"استطالة كوكب عطارد".. ماذا تعني الظاهرة الفلكية التي يشاهدها العالم الجمعة؟

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

"جرجس" شاب يرسم لوحاته من بقايا الأقمشة

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

35 طعنة والحصيلة 250 جنيهًا.. الصدفة تُنقذ حياة يسرا من مصير "وداد حمدي"

حماس تعلن مسئوليتها عن حادث "رعنانا".. وتؤكد: ردًا على العدوان ضد شعبنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين