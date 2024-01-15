الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معرض الكتاب على الأبواب.. ما هي المحافظات الأكثر اهتمامًا بالقراءة في مصر؟ (تحليل بيانات)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد وجهة رائعة لمُحبي القراءة حول العالم.. مصريون وأجانب بالملايين يتوافدون كل عام من أجل الخوض في رحلة ممتعة في عالم الكتب المتنوعة، فلكل شخص ما يُفضله هُنا.

مع اقتراب يوم الرابع والعشرين من يناير الذي ينطلق معه معرض الكتاب؛ تزيد عمليات البحث عن المعرض، وهنا حاولنا البحث عن أكثر المحافظات المصرية اهتمامًا بالقراءة.. وحاولنا الوصول لإجابة تقريبية عن هذا السؤال عن طريق مؤشرات البحث على محرك جوجل، وتحليل بيانات عمليات البحث التي تتعلق بالمعرض.

حلّت محافظة القاهرة في صدارة عمليات البحث عن معرض الكتاب، تلتها القليوبية، ثم: الجيزة، المنوفية، السويس، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، الوادي الجديد، البحيرة، شمال سيناء، المنيا، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، مطروح، قنا، الأقصر، سوهاج، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وأسوان.

وكانت أبرز عمليات البحث عن معرض الكتاب حول موعد بداية وانتهاء المعرض (24 يناير ـ 6 فبراير) وسعر تذكرة معرض الكتاب.

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