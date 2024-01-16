حفل زفاف بدعوى قضائية.. محامي يكتب دعوة عرسه في عريضة (صورة)

قرر محامي من محافظة سوهاج أن يُبدع في دعوة حفل زفافه، ليحوّلها إلى فكرة فُكاهية ترسم الابتسامة على وجوه الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقدّمها عبر صحيفة دعوى قضائية.

وقال المحامي علي كمال، والذي يعمل بالقاهرة، إنه اعتاد على عمل منشورات كوميدية (كوميكسات) عن المحامات وكلية الحقوق التي تخرج فيها عام 2016، وكان ينشرها عبر المجموعات على "فيسبوك"، والفكرة كانت حاضرة في ذهنه منذ تخرجه وعمله في المحاماة.. «قولت هعمل حاجة غير تقليدية في فرحي» ـ يروي «العريس» لـ«الدستور».

كان الأمر مفاجأة بالنسبة لأسرته وأصدقاؤه، لكنها كانت مفاجأة سعيدة باعتبارها فكرة كوميدية وغير تقليدية، وكان الجميع يُبارك ليّ بهذه المناسبة.

في التاسع من فبراير القادم سيكون أقارب وأصدقاء «علي» في سوهاج والقاهرة، عليهم الحضور ـ وفقًا لنص الدعوى ـ إلى حفل زفافه في إحدى قاعات الأفراح في محافظة الجيزة.. لكن مفاجآت "عريس المحاماة" قد تكون حاضرة مجددًا في حفل الزفاف.