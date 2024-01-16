الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حفل زفاف بدعوى قضائية.. محامي يكتب دعوة عرسه في عريضة (صورة)

المحامي علي كمال
المحامي علي كمال

قرر محامي من محافظة سوهاج أن يُبدع في دعوة حفل زفافه، ليحوّلها إلى فكرة فُكاهية ترسم الابتسامة على وجوه الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقدّمها عبر صحيفة دعوى قضائية.

وقال المحامي علي كمال، والذي يعمل بالقاهرة، إنه اعتاد على عمل منشورات كوميدية (كوميكسات) عن المحامات وكلية الحقوق التي تخرج فيها عام 2016، وكان ينشرها عبر المجموعات على "فيسبوك"، والفكرة كانت حاضرة في ذهنه منذ تخرجه وعمله في المحاماة.. «قولت هعمل حاجة غير تقليدية في فرحي» ـ يروي «العريس» لـ«الدستور».

كان الأمر مفاجأة بالنسبة لأسرته وأصدقاؤه، لكنها كانت مفاجأة سعيدة باعتبارها فكرة كوميدية وغير تقليدية، وكان الجميع يُبارك ليّ بهذه المناسبة.

في التاسع من فبراير القادم سيكون أقارب وأصدقاء «علي» في سوهاج والقاهرة، عليهم الحضور ـ وفقًا لنص الدعوى ـ إلى حفل زفافه في إحدى قاعات الأفراح في محافظة الجيزة.. لكن مفاجآت "عريس المحاماة" قد تكون حاضرة مجددًا في حفل الزفاف.

سوهاج حفل زفاف أغرب الأفراح دعوات زفاف المحامين

مواد متعلقة

حقق 3 ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام.. سيد الطوابي يتحدث لـ "الدستور"

معرض الكتاب على الأبواب.. ما هى المحافظات الأكثر اهتمامًا بالقراءة فى مصر؟ (تحليل بيانات)

القمر يقترن مع زحل.. ظاهرة فلكية جديدة نراها بالعين المجردة الليلة

"لا أريد أن أكون مجرد رقم"..  حكاية أحمد الفلسطينى الذى أبكى الكثيرين (صور)

أعلى كوبري في مصر.. صرح عملاق في مسار القطار الكهربائي بالقاهرة؟ (إنفوجراف)

بطل الجمهورية فى ألعاب القوى البارالمبية يتحدث لـ الدستور: الحلم تحقق الآن (صور)

"استطالة كوكب عطارد".. ماذا تعني الظاهرة الفلكية التي يشاهدها العالم الجمعة؟

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

سنتامين: التفاهم بين مصر والسعودية يفتح آفاقًا واعدة فى الثروة المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس