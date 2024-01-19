الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يواصل تحكمه فى إدخال المساعدات الإنسانية

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة مآساوي، والاحتلال الإسرائيلي يواصل تحكمه في عملية إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال يستخدم منع إدخال المساعدات كوسيلة للعقاب الجماعي للفلسطينيين ويفرض قيودًا كثيرة، ويعرقل عملية إدخال المساعدات إلى القطاع.

عدد شاحنات المساعدات التي يُسمح بدخولها قطاع غزة لا يتعدى 170 يوميًا

كما أشارت إلى أن الاحتلال يحدد عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، موضحة أنه بالرغم من فتح معبر كرم أبوسالم ما زالت أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا لا تتعدى 170 شاحنة أو أقل في بعض الأيام، بينما قبل العدوان على غزة كانت تدخل يوميًا حوالي 500 شاحنة.

وتابعت: "أن هذا العدد غير كاف مع دخول العدوان الشهر الرابع، ونزوح أكثر من 85% من الفلسطينيين ووجود احتياجات إنسانية وإغاثية طارئة نتيجة هذا النزوح".