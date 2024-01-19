استشهاد 24762 فلسطينيًا وإصابة 62108 جراء العدوان الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 24762 فلسطينيًا وإصابة 62108 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم، أن نحو 142 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 278 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

انتشار الأمراض والأوبئة في غزة

وفي وقتٍ سابق، قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم رصد انتشار واسع للأمراض الجلدية والصدرية والتنفسية، فضلًا عن ارتفاع الحالات المصابة بالنزلات المعوية بين الأطفال في قطاع غزة، والآن الحديث عن مرض التهاب الكبد الوبائي، مشيرة إلى أن الحل لمنع انتشار تلك الأمراض هو وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية دون شروط.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب العمل على إنعاش المنظومة الصحية في قطاع غزة حتى تقوم المستشفيات بدورها في إنقاذ الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية للنازحين.

وقالت فرسخ إنه لا يوجد حل لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في غزة سوى وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية.