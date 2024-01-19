الهلال الأحمر الفلسطينى: انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية فى غزة

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم رصد انتشار واسع للأمراض الجلدية والصدرية والتنفسية، فضلًا عن ارتفاع الحالات المصابة بالنزلات المعوية بين الأطفال في قطاع غزة، والآن الحديث عن مرض التهاب الكبد الوبائي، مشيرة إلى أن الحل لمنع انتشار تلك الأمراض هو وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية دون شروط.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب العمل على إنعاش المنظومة الصحية في قطاع غزة حتى تقوم المستشفيات بدورها في إنقاذ الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية للنازحين.

وأوضحت أن تلك الأمراض والأوبئة نتجت بسبب أن 85% من الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين يعيشون في أجواء غير مستقرة ولا تسمح لهم بالعيش، متابعة: "يعيشون دون طعام وماء صالح للشرب في بيئة غير نظيفة".