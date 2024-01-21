الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طريق عالمي على أرض مصرية.. شاهد طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي بعد تطويره (فيديو)

طريق ـ أرشيفية
طريق ـ أرشيفية

طريق عالمي على أرض مصرية.. هكذا أظهر مقطع فيديو التقطته عدسة "الدستور" لطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الشرقي، وهكذا أصبح بعد أعمال التطوير التي يشهدها في العامين الأخيرين.

الطريق تحوّل من مسار يضم حارتين ذهابًا وإيابًا، كانا يُعانيان من مشاكل كبيرة بسبب وجود مناطق غير مستوية في الطريق وتكسير بسبب مرور سيارات النقل الثقيل، مما كان يسبب حوادث مرورية كثيرة.

الطريق بعد تطويره أصبح يضم حارتين (ذهابًا وإيابًا) مخصصتان لمرور النقل السريع بعيدًا عن مسار السيارات الأجرة والملاكي.

كما جرى توسعة الحارتين المخصصتان للأجرة والملاكي لتضم كل واحدة ثلاث حارات داخلية.

 

طريق أسيوط الطريق الصحراوي الصحراوي الشرقي طريق أسيوط القاهرة طريق الكريمات

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني يقيم مخيم القدس للنازحين في جنوب قطاع غزة (صور)

"الهلال الأحمر المصرى" تُسلم 80 شاحنة مساعدات لقطاع غزة اليوم

بعد تنبؤات عرافة بطلاق العوضى وياسمين.. "المنجمون كاذبون" بشهادة علماء الفلك

السؤال المُحيّر.. لماذا لا تُنير النجوم الفضاء المظلم؟

حفل زفاف بدعوى قضائية.. محامي يكتب دعوة عرسه في عريضة (صورة)

حقق 3 ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام.. سيد الطوابي يتحدث لـ "الدستور"

معرض الكتاب على الأبواب.. ما هى المحافظات الأكثر اهتمامًا بالقراءة فى مصر؟ (تحليل بيانات)

القمر يقترن مع زحل.. ظاهرة فلكية جديدة نراها بالعين المجردة الليلة

الأكثر قراءة

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الحكم فى دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب.. غدًا

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة