طريق عالمي على أرض مصرية.. شاهد طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي بعد تطويره (فيديو)

طريق عالمي على أرض مصرية.. هكذا أظهر مقطع فيديو التقطته عدسة "الدستور" لطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الشرقي، وهكذا أصبح بعد أعمال التطوير التي يشهدها في العامين الأخيرين.

الطريق تحوّل من مسار يضم حارتين ذهابًا وإيابًا، كانا يُعانيان من مشاكل كبيرة بسبب وجود مناطق غير مستوية في الطريق وتكسير بسبب مرور سيارات النقل الثقيل، مما كان يسبب حوادث مرورية كثيرة.

الطريق بعد تطويره أصبح يضم حارتين (ذهابًا وإيابًا) مخصصتان لمرور النقل السريع بعيدًا عن مسار السيارات الأجرة والملاكي.

كما جرى توسعة الحارتين المخصصتان للأجرة والملاكي لتضم كل واحدة ثلاث حارات داخلية.