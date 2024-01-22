الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد اقتران القمر مع النجم بولوكس.. عالم فلكي يوضح التفاصيل

القمر
القمر

أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعضو الاتحاد الدولي الفلكي، موعد وتفاصيل اقتران القمر مع النجم بولوكس، والذي يأتي ضمن عدد من الظواهر الفلكية التي يشهدها العالم في شهر يناير.

 

وقال العالم الفلكي في تقرير مجمع حول الظواهر الفلكية لشهر يناير، ضمن سلسلة التقارير الدورية الشهرية، إن "القمر يترائى في الأفق الشرقي مقترنًا مع النجم بولوكس (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم) بعد غدٍ الأربعاء، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.

وأضاف العالم الفلكي أن "هذا المشهد يظل بالسماء طوال الليل حتى يبدأ في الغروب قرب شروق الشمس، ثم يختفي تمامًا في شدة ضوء الشفق الصباحي.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الفلك الاتحاد الدولي الفلكى اقتران القمر الظواهر الفلكية

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