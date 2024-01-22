تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر.. الأكثر بحثًا فى مصر (تحليل بيانات)

حازت مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، اليوم الإثنين، في نهائيات أمم إفريقيا، على الاهتمام الأكبر بين مستخدمي محرك البحث "جوجل" في مصر.

ووفقًا لتحليل البيانات للبحث باسم "منتخب مصر" فإن عبارة "تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر" كانت في صدارة الأكثر بحثًا بين عبارات البحث عن المباراة في التي تجري في العاشرة مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، والتي تشهد صراعًا كبيرًا بين مصر وغانا وموزبيق لحصد بطاقة التأهل الثانية.

ويحتل مصر الوصافة بنقطتين عن تعادلين أمام غانا وموزبيق، بينما يمتلك غانا نقطة واحدة في المركز الثالث حصدها من مباراتها أمام مصر، بينما خسر أمام الرأس الأخضر. وحصد موزمبيق نقطة هي الأخرى من مصر نتيجة تعادل المنتخبين.

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