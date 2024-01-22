الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر.. الأكثر بحثًا فى مصر (تحليل بيانات)

منتخب مصر ـ أرشيفية
منتخب مصر ـ أرشيفية

حازت مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، اليوم الإثنين، في نهائيات أمم إفريقيا، على الاهتمام الأكبر بين مستخدمي محرك البحث "جوجل" في مصر.

ووفقًا لتحليل البيانات للبحث باسم "منتخب مصر" فإن عبارة "تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر" كانت في صدارة الأكثر بحثًا بين عبارات البحث عن المباراة في التي تجري في العاشرة مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، والتي تشهد صراعًا كبيرًا بين مصر وغانا وموزبيق لحصد بطاقة التأهل الثانية.

 

ويحتل مصر الوصافة بنقطتين عن تعادلين أمام غانا وموزبيق، بينما يمتلك غانا نقطة واحدة في المركز الثالث حصدها من مباراتها أمام مصر، بينما خسر أمام الرأس الأخضر. وحصد موزمبيق نقطة هي الأخرى من مصر نتيجة تعادل المنتخبين.

 

للتعرف على تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر اليوم اضغط هنا.

 

منتخب مصر موعد مباراة مصر موهد مباراة المنتخب مصر والرأس الأخضر غانا وموزمبيق

مواد متعلقة

موعد اقتران القمر مع النجم بولوكس.. عالم فلكي يوضح التفاصيل

طريق عالمي على أرض مصرية.. شاهد طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي بعد تطويره (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني يقيم مخيم القدس للنازحين في جنوب قطاع غزة (صور)

"الهلال الأحمر المصرى" تُسلم 80 شاحنة مساعدات لقطاع غزة اليوم

بعد تنبؤات عرافة بطلاق العوضى وياسمين.. "المنجمون كاذبون" بشهادة علماء الفلك

السؤال المُحيّر.. لماذا لا تُنير النجوم الفضاء المظلم؟

حفل زفاف بدعوى قضائية.. محامي يكتب دعوة عرسه في عريضة (صورة)

حقق 3 ميداليات في بطولة العالم لكمال الأجسام.. سيد الطوابي يتحدث لـ "الدستور"

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة