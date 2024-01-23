الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية جراء زلزال إدفو الذي وقع قبل قليل.

وأضاف القاضي في بيان له قبل قليل مرفقًا بنشرة تحليلية عن الهزة الأرضية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت الهزة على بعد 46 كيلومتر جنوب شرق الأقصر، حيث وقعت في الساعة الواحدة و18 دقيقة بعد ظهر اليوم، وكانت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 25.41 شمالًا، وخط الطول 32.97 شرقًا، على عمق 9.78 كيلومتر.

وأشار المعهد إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

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