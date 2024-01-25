هويدا مصطفى فى معرض الكتاب: علينا وضع أخلاقيات لتنظيم الاتصال الرقمى

شهدت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ندوة لمناقشة كتاب "الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات"، من تأليف نسرين عبدالعزيز، أستاذ الإعلام والدراما المساعد بأكاديمية الشروق، والصادر حديثا عن "دار العربي للنشر والتوزيع".

ناقش المؤلفة كل من أستاذ الإعلام والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة هويدا مصطفى، ورئيس قناة النيل للدراما عمرو عابدين، وأدارت المناقشة هبة حمزة.

أخلاقيات التطور الرقمى

وأشارت هويدا مصطفى، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن الكتاب يطرق منطقة مهمة لا توجد بها دراسات كافية، كما أن الكثيرين لديهم أسئلة عنه تحتاج إلى مناقشة.

وأوضحت "مصطفى" أن كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتسارع في تطورها، وهذا الكتاب يعطي فكرة كبيرة عن صناعة الدراما والذكاء الاصطناعي بالتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى أن ما يميز الكتاب هو الجمع بين الجانبين النظري العلمي، فضلا عن الاهتمام بدراسة مردوده عند الجمهور.

وأشادت بالدراسة المتعمقة التي أجراها الكتاب لمعرفة أثر الذكاء الاصطناعي على صناعة الدراما، مشيرة إلى أن قيمة الكتاب تكمن في فتحه المجال لدراسة الإشكاليات المهمة والملحة.

وقالت إن واحدة من الإشكاليات المهمة المطروحة بالكتاب تتصل بالسؤال عن مدى إمكانية أن تقود التطورات التقنية إلى الاستغناء عن الرؤى الفردية والبشرية لصالح التكنولوجيا، موضحة أنها تميل إلى الاعتقاد بأنه ليس من الممكن الاستغناء التام عن البشر في كل الأحوال، وأن الحاجة إلى المشاعر الإنسانية والحس الفردي والإنساني الذي يحمل فكرا لن تنفد.

أخلاقيات الاتصال الرقمى

وأوضحت أن الإشكالية الثانية التي تحتاج إلى مناقشة تتصل بأخلاقيات تنظيم الاتصال الرقمي والقواعد والضوابط اللازمة له، مضيفة: أظن أن الذكاء الاصطناعي قد يغير المشهد لكنه لن يلغي الإنسان، فبالتأكيد سيؤدي إلى تطوير الصناعة وسيخلق فرصا بمجالات جديدة، وهو ما يحتاج إلى التأكيد على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحدود استخداماته.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

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