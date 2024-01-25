"مستر دوجالاس".. عالم أمريكي يشارك بأولى كتاباته في معرض القاهرة للكتاب

شارك عالم الجيولوجيا الأمريكي مستر دوجالاس، بأولى مؤلفاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسون، بكتاب عن حياة "الكلاب الضالة".

وقال المؤلف والجيولوجي الأمريكي إنها أولى كتاباته وأولى مشاركاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر دار حابي، وأنه حينما شاهد حياة الكلاب الضالة، حاول التعمق في عقولهم لمعرفة كيف تعيش، وبما تفكر.

وقالت زوجته المصرية زينب شيبة، إنه يعيش في مصر منذ زواجهما قبل 8 سنوات، وأحب مصر، وحينما شاهد كلاب الشوارع أخذ يكتب عنها، فجعل كتابه من أجزاء تضم مشاهد من حياة الكلاب.

افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.