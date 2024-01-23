الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عاجل| هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

طمأن الدكتور هاني الناظر، مُحبيه أنه بخير ويستكمل برنامجه العلاجي بعد إصابته بمرض السرطان.

وقال الناظر في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه يستكمل برنامجه العلاجي بانتظام، مقدمًا الشكر لمُحبيه على دعواتهم المستمرة له بعد أزمته المرضية، داعيًا الله لهم بالصحة والعافية.

وسبق أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منذ قليل، أخبارا عن وفاة الدكتور هاني الناظر.

كانت حالة من الحزن سادت بعد انتشار خبر إصابة الدكتور هاني الناظر بخلايا سرطانية في الخامس من أكتوبر الماضي، ورقد على إثرها لفترة في العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود للنشر مجددًا عبر صفحته على "فيسبوك" في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، حيث أكد في رسالة نشرها في ذلك الوقت أن المرض بقسوته وشراسته استطاع أن يمنعه من الذهاب لعيادته، وأبقاه في المستشفى، مضيفًا: لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى ألا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية.. وأشكر حضراتكم من كل قلبي على دعائكم وصلواتكم من أجلي، وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعًا.

هانى الناظر يواصل تقديم النصائح الطبية لمتابعيه رغم مرضه

وواصل الدكتور "الناظر" نشر النصائح الطبية لجمهوره كما اعتاد منذ سنوات، والرد على الأسئلة التي يتركها الجمهور عبر خاصية التعليقات، بوصف العلاجات لأمراضهم في استشارات طبية مجانية عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث يُخصص إخصائي الأمراض الجلدية، وقتًا من يومه للإجابة عن أسئلة المتابعين باستمرار.

هانى الناظر: لا أستطيع النوم دون الرد على أسئلة المرضى

وقال الدكتور هاني الناظر في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إنه لا يستطيع النوم قبل أن يرد على أسئلة المرضى، مضيفًا أن بعضهم قد لا يكون لديه القدرة المادية للذهاب إلى المستشفيات للكشف، ولذلك يُحاول أن يُخفف عنهم آلامهم دون أن يتكلفوا أي أعباء مادية.

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