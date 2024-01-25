مسؤول بوزارة الثقافة العمانية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم في المنطقة

أكد خلفان بن محمد العبري، مدير دائرة شؤون معارض الكتاب في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بـسلطنة عمان ، حرص السلطنة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه يعد أهم معارض الكتاب في المنطقة، ودوليا.

الهدف من هذه المشاركة هو نشر الإنتاج الفكري العماني

وقال "العبري"، في تصريحات، اليوم الخميس، على هامش مشاركة بلاده في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، إن:"مشاركتنا في معرض القاهرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ومصر ".

وأضاف أن الهدف من هذه المشاركة هو نشر الإنتاج الفكري العماني، في اكبر معرض دولي عربي من حيث دور النشر المشاركة بالإضافة إلى أكثرها حضورا جماهيريا.



وأوضح أن الزائر لجناح السلطنة يتعرف على الكثير من المصادر الفكرية العمانية المختلفة في مجالات الثقافة والتاريخ والآداب واللغة وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن عدد الإصدارات المشاركة في جناح السلطنة تبلع قرابة 465 عنوانا من بينها 20 في المائة تعد إصدارات حديثة.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

و يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.