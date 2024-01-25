سر التصميم الخشبى لجناح النرويج فى معرض الكتاب (صور)

شهد جناح النرويج في معرض القاهرة الدولي الكتاب 2024، وهي ضيف الشرف، إقبالًا كبيرًا في أول أيام المعرض.

وقالت دينا سليمان، أحد المسئولين عن الجناح، إنها مصرية نرويجية، لافتًا إلى أن الجناح يعرض 116 كتابًا مترجمًا من النرويجية إلى العربية، ما في ذلك كتب عديدة للأطفال.

وكشفت عن سر تصميم الجناح من الخشب، موضحة أن الشعب النرويجي يعشق الطبيعة، وتعد الأخشاب جزءًا من حياته وثقافته.

وختمت حديثها قائلة: "نحن سعداء أننا موجودون هنا".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب