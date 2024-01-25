وزير خارجية إيطاليا: مستعدون لبناء مستشفى ميدانى فى غزة بمساعدة مصر

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن استعداد بلاده لبناء مستشفى ميداني إما داخل قطاع غزّة أو أمام مدخلها بشكل مباشر، بمساعدة مصر.

ووفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية، جاء ذلك فى رد نائب رئيس مجلس الوزراء على بعض أسئلة متابعيه على موقع "إنستجرام"، الخميس، بالقول: "نعم، نحن مستمرون بتقديم المساعدات، فإيطاليا تعالج الأطفال الفلسطينيين المصابين، على متن سفينة (فولكانو)، كما يفعل أطباء الأطفال الإيطاليون في الإمارات العربية المتحدة الشيء نفسه".



وأضاف الوزير تاياني: "نعمل بالفعل على علاج 100 طفل فلسطيني مصاب، في مستشفيات الأطفال الإيطالية"، وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات البلاد.