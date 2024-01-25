الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية إيطاليا: مستعدون لبناء مستشفى ميدانى فى غزة بمساعدة مصر

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن استعداد بلاده لبناء مستشفى ميداني إما داخل قطاع غزّة أو أمام مدخلها بشكل مباشر، بمساعدة مصر.
ووفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية، جاء ذلك فى رد نائب رئيس مجلس الوزراء على بعض أسئلة متابعيه على موقع "إنستجرام"، الخميس، بالقول: "نعم، نحن مستمرون بتقديم المساعدات، فإيطاليا تعالج الأطفال الفلسطينيين المصابين، على متن سفينة (فولكانو)، كما يفعل أطباء الأطفال الإيطاليون في الإمارات العربية المتحدة الشيء نفسه".

بعد حديث الرئيس السيسي.. كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات لأهالي غزة؟


وأضاف الوزير تاياني: "نعمل بالفعل على علاج 100 طفل فلسطيني مصاب، في مستشفيات الأطفال الإيطالية"، وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات البلاد.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني بناء مستشفى ميداني قطاع غز ة رئيس مجلس الوزراء إيطاليا الأطفال الفلسطينيين المصابين

مواد متعلقة

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة