الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الداخلية" تضبط 41 قضية منافذ متنوعة خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود، التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب، عن ضبط 30 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط قضية واحدة في مجال حيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

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كما تم تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 1835 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية مجال الأمن العام مكافحة جرائم الهجرة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات مكافحة جرائم تهريب النقد

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