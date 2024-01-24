الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

قطاع أمن المنافذ
قطاع أمن المنافذ

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات موسعة لضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، وتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية دون ترخيص بحوزة 3 عناصر إجرامية بالدقهلية.

وضبط 5 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 1999 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 31 قضية في مجال الأمن العام، تنفيذ 257 حكما قضائيا متنوعا، و10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

السيطرة الأمنية وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ المواد المخدرة المنافذ الجمركية

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