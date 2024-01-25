الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة الداخلية تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة احتفالا بعيد الشرطة الـ 72

جريدة الدستور

كرمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وسلم اللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين هدايا تذكارية  تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي بحضور  الدكتور  عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 
 

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ويأتي تكريم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لنماذج من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان الى التعافي "حيث توفر مراكز  العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين  على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان. 
 
كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة  وزيرة التضامن الاجتماعي  مبادرة " بداية جديدة " لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.
 
وأعرب المتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن سعادتهم بتكريم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،مشيرين الى أنهم اعتادوا الهروب من الشرطة خلال تعاطيهم المواد المخدرة، وحاليا يجدون وزارة الداخلية تكرمهم لتشجيعهم على الاستمرارية في التعافي كنماذج ناجحة في المجتمع مرددين "تحيا مصر..تحيا مصر..تحيا مصر "

وزارة الداخلية المخدرات المتعافين محمد زهير العزيمة

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