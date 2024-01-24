الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 13 ألفًا و477 مؤمنًا عليهم على مستوى الجمهورية

معاشات
معاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية استقر عند 9 ألفًا و566 منفذًا حتى يناير الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونًا و477 ألفًا حتى يناير الجاري، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 11 مليونا و670 ألفا.

المنحة الاستثنائية

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات يناير، بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الهيئة أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 8 أشهر وتحديدًا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

منافذ الهيئة

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف من خلال المنافذ المختلفة ومنها:-

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الألى للبنوك.

الهواتف المحمولة.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لاصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

التأمينات تستعد لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720.

وأشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

التضامن الاجتماعي المعاشات المؤمن عليهم أصحاب المعاشات جمال عوض

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