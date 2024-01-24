التضامن: تنفيذ حملة "نحول الإعاقة لطاقة" في 143 قرية من قرى حياة كريمة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الرائدات الاجتماعيات ارتفع من 2،390 رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

وأكدت فى تقرير صادر عنها، أن مبادرة وعى للتنمية المجتمعية أطلقت عدة حملات منها.

- تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 143 قرية من قرى حياة كريمة بإجمالي 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

- حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر واضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

- حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الاسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.

- حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال ) استفاد منها عدد 875،215 مستفيد.

- تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بـ 9 محافظات بإجمالي 138 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، كما تم البدء في تنفيذ الحملة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي أحدث قوافل "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" التنموية بمحافظة الشرقية مع بداية العام الجديد، حيث شهد انطلاق الفعاليات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

حياة كريمة

وانطلقت فعاليات القافلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدن الحسينية والزقازيق ومنيا القمح، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.