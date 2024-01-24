الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 440 مليون جنيه مساعدات لإغاثة النكبات الإقليمية

مساعدات لإغاثة النكبات
مساعدات لإغاثة النكبات الإقليمية

قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل مساعدات لإجمالي 232.309 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 960 مليون جنيه، علمًا بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه. 

وأكدت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أنه تم تجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

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وأضافت الوزارة أنها ساهمت مع جمعية الهلال الاحمر المصري في إغاثة النكبات الاقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات اغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 440 مليون جنيه، كما قامت الوزارة بدعم المتضررين من الكوارث التي حدثت كل من المغرب وليبيا بإجمالي 130 مليون جنيه.

غزة


وأوضحت أن الدولة كثفت توفير المعونات والمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لأهالي غزة، منذ بدء الهجوم عليها، بإجمالي 10.200 آلاف طن، بلغ نصيب الهلال الأحمر المصري منها حوالي 58%، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

التضامن الاجتماعي كوارث العمليات الإرهابية التعويضات ضحايا

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