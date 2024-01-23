الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تتفقد مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة

نيفين القباج من الحدث
نيفين القباج من الحدث

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة، حيث حرصت على الاطمئنان على الخدمات المقدمة لرعاية الأبناء داخل المجمع.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى طابور عرض شارك فيه أبناء دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.

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كما تفقدت "القباج" قسمي الضيافة والأشبال بدور التربية بالجيزة، وذلك بعد أن قامت مؤسسة المصري للتنمية والتعليم برفع الكفاءة الخاصة بالمبنى، وتطوير صالات الأنشطة، بهدف تحسين مستوى معيشة الأبناء، حيث من المقرر أن يتم افتتاح المبنى قريبًا، والذي يستوعب ما يقرب من 150 ابنًا.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بمجمع دور التربية، حيث استمعت إلى أبرز التحديات التي تواجههم في سبيل تحسين جودة العمل، متعهدة بدعم متطلبات العمل الوظيفي، وتطوير المباني، وتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مقدمة لهم الشكر على ما يقدمونه للأبناء، ومطالبة في الوقت ذاته بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتقديم أفضل سبل الرعاية لأبناء المجمع.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام الجولة على تفقد الورش التدريبية الموجودة داخل مجمع دور التربية، والمتمثلة في ورش "النجارة، الألوميتال، اللحام، الخراطة"، حيث سيتم دراسة تطوير تلك الورش في إطار العمل على تنمية موارد المجمع.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التربية للرعاية الاجتماعية الأبناء الجيزة

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