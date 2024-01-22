الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 323 ألف طالب وعامل استفادوا من الوحدات بالجامعات

التضامن
التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد وحدات التضامن في الجامعات بلغت 31 وحدة داخل 31 جامعة.

وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن الوحدات نفذت خدمات تشمل تحمل تكاليف مصروفات الطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية، وتنفيذ أنشطة توعوية، ودعم الطلاب المنتجين.

وأشارت إلى أن الوحدات استفاد منها حوالي 323 ألفا من الطلاب والعاملين، وبلغ عدد المتطوعين 24.506 متطوعين.

وحدات التضامن

هي وحدة مستحدثة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تم إنشاؤها داخل الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي حيث بدأ العمل بهذه الوحدات بالجامعات المصرية من شهر يونيو لعام 2021.

ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات مبادرة وطنية تستهدف بناء الإنسان المصري وتشكيل الوعي الإنساني والاجتماعي لدى الطالب وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

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وكذلك توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضًا تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر. 
 

وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلن برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية.

وقد حدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أن مدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.

التضامن الاجتماعي وحدات التضامن التضامن الجامعات مصروفات

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