القباج: توسعنا فى مسابقة "بطل من بلدنا" لتشمل المجالات الاجتماعية والحقوقية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوطن مستوطن بالقلب، وقلوبنا وأرواحنا ودمائنا فداء لهذا الوطن الحبيب والعظيم، فنحن دائما نسترجع أيام وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت القباج خلال الإعلان عن نتائج مسابقة "بطل من بلدنا": نحن فداء للوطن ونتشرف بخدمته وخدمة المواطنين، إيمانا بأن المواطن المصري يستحق الحياة الجميلة الثرية.

وتابعت: نحن فى حاجة الى استعادة رقة المشاعر والتواصل مع الدراما والفن والسينما والثقافة، لانهم حق من حقوق الانسان، ووزارة التضامن لديها مكتبة فيلميه ضخمة تضخم أكثر من 100 فيلم تسجيلي من إخراج مهند دياب مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي.

وأشارت إلى أن الوزارة تستعين بشهادات حية من المواطنين وتسلط الضوء عليها ومنها قضايا حقوق الإنسان، والأمهات، والفقراء، والمرأة، والأطفال وذوي الاعاقة وغيرهم.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأفلام والدراما أصبحوا جزء من حياتنا لذلك بدأت وزارة التضامن فى دمج برامج وخدمات الوزارة في المسلسلات والدراما المصرية لما لها من تأثير كبير على سرعة التواصل مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مسلسل فاتن امل حربي، والذي أظهر أهمية مراكز استقبال النساء ضحايا العنف.

وأشارت إلى أن فكرة مسابقة بطل من بلدنا تقوم على حرب أكتوبر وأبطالها بعيون ورؤية الشباب، كما أننا توسعنا فى المسابقة لتشمل المجالات الاجتماعية والتنموية والحقوقية التي تتجسد في قصص وحكايات المصريين.

أما عن المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة، أكدت القباج أنها تكون قائمة على قصص وخبرات حقيقية تسجيلية أو روائية، وأن تتمتع بالمصداقية، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، كما أنه مسموح تصويرها باستخدام الهاتف المحمول، وتم اختيار الأفلام الفائزة من قبل لجنة فنية متخصصة تضم قامات من النقد والتقييم السينمائي، منهم الناقدة ماجدة موريس، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والمؤلفة سناء هاشم، بالإضافة إلى الكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي.