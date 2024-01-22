الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تعلن نتائج مسابقة بطل من بلدنا

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، نتيجة مسابقة "بطل من بلدنا".

وأطلقت وزارة التضامن مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة الروائية والتسجيلات، احتفالاً بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تشترط المسابقة ألا تقل مدة الفيلم عن 5 دقائق، وستمنح وزارة التضامن 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، تشمل جائزتان عن كل موضوع صالح للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحتفظ الوزارة بالحق في نشر الأفلام الفائزة على صفحاتها أو في المحافل المختلفة، أو حتى في وقت الإعلان عن الجائزة.

وسيتم اختيار الأفلام الفائزة من قبل لجنة فنية متخصصة تضم قامات من النقد والتقييم السينمائي، منهم الناقدة ماجدة موريس، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والمؤلفة سناء هاشم، بالإضافة إلى الكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي.

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وأكدت الوزارة أن المسابقة تستهدف تعزيز الانتماء الوطني والاجتماعي، حيث تعمل الوزارة تحت قيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج على رفع وعي المواطن المصري البسيط من خلال الفن والسينما، خاصة أن الوزارة أصبح لها باع طويل فى إنتاج المحتوى الفني والروائي حيث وصل عدد افلام مكتبتها الفيلمية خلال ال 8 سنوات الماضية إلى 100 فيلم تسجيلي، تمكنت من خلالهم تناول القضايا الاجتماعية والتنموية في عدة ملفات عن الحماية والرعاية والتنمية.

أما عن المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة أكدت الوزارة أنها تكون قائمة على قصص وخبرات حقيقية تسجيلية أو روائية، وأن تتمتع بالمصداقية، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، كما أنه مسموح تصويرها باستخدام الهاتف المحمول.

وأشارت إلى أن المسابقة تشمل على قصص بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب، وقصص تعبر عن التجارب المجتمعية وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع، كما تضم قصص أبطال حرب أكتوبر من الآباء والاجداد من خلال أبنائهم وأحفادهم، بالإضافة إلى التجارب المجتمعية المحلية في التصدي المبدع للأزمات مثل كورونا، واللاجئين، والتحديات الاجتماعية والتنموية ومنها مبادرات المجتمع المدني.

وزارة التضامن مسابقة بطل من بلدنا حرب اكتوبر أكتوبر التواصل الاجتماعي القصيرة الروائية

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