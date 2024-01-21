الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تبدأ فحص الطلبات المقدمة لمسابقة الأم المثالية للعام الجارى

الحج
الحج

بدأت وزارة  التضامن الاجتماعي، فحص الطلبات المقدمة لطلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024، وفق الضوابط والمعايير المقررة، وفي إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزارة، أن مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية تلقت الطلبات لمدة شهر.

وأشارت إلى أن الشروط الخاصة باختيار المُكرمين جاءت وفقًا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معانٍ سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضًا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.

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شروط الاختيار

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن تكون لها قصة عطاء، فضلًا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيًا وغير قابل للتعلم. 

الأم المثالية على مستوى المحافظات

وأكدت أنه من ضمن الفئات المُكرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من "قادرون باختلاف" حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراه"، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة.

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