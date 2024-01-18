وزيرة التضامن: إطلاق منهج لتطوير الحضانات قريبًا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ترأست اللجنة الوطنية لاستراتيجية التربية الإيجابية التي تضم فئات عديدة، والتي ما زالت فى بداية عملها وتستقبل الاقتراحات عليها.

وأضافت، خلال فعالية الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية، أن التربية الإيجابية تشمل الشق الاجتماعي، الصحي، التعليمي، الرياضي، والثقافي، وتكوين وعى القوى الناعمة للطفل منذ ميلاده.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف أيضًا الأطفال الموجودين في أسر طبيعية، وأسر بديلة وذوي الإعاقة، والمدارس المجتمعية وغيرهم.

وكشفت عن إطلاق منهج لتطوير الحضانات قريبًا، لتنشئة الطفل على تربية إيجابية سليمة تقوم على معرفته بحقوقه وواجباته، كما أنه جار العمل على إصدار قانون لحقوق الطفل الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات.