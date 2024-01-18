الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 3.2 مليار جنيه دعمًا نقديًا لكبار السن

كبار السن
كبار السن

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن عدد دور المسنين في مصر يبلغ 173 دار مسنين، يستفيد منها حوالي 5.5 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 191 نادي مسنين حوالى 57 ألف مسنة ومسن.


وأضافت الوزارة، فى تقرير صادر عنها، أنه يتم تقديم الدعم النقدى لإجمالي 700 ألف من المسنين بإجمالي تكلفة سنوية بلغت 3.2 مليار جنيه، خصمًا من برنامج "كرامة".


وأوضحت أنه تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.
 

وأكدت أن الوزارة قامت بتقديم مقترح لأول مشروع قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتمت مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبًا في الدورة البرلمانية الحالية.

وقررت وزارة التضامن توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بفحص الشكاوى الواردة لإجراء التدخلات اللازمة لحماية المسن، سواء من خلال نقله إلى دور الرعاية الاجتماعية، لتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية من تأهيل اجتماعي ونفسي، أو تأهيلية وعودته إلى أهله.
 

نصائح الهلال الأحمر للتعامل مع كبار السن:

 

  • حقه في المحافظة عليه من الأخطار وكف الأذى عنه.
  • الحفاظ على كرامته وعدم إيذائه ولا حتى بالكلمة، الحفاظ على دمه فلا يُعتدى عليه بالضرب ولا بالقتل.
  • تقديمه في كل شيء بما في ذلك المجالس والمرافق والخدمات العامة والإفساح له، والقيام إليه، وحسن استقباله حال قدومه.
  • الاستماع له إذا تكلم وتقديمه في الحديث على غيره.
  • حقه في إنزاله المكانة اللائقة به وإكرامه.
  • عدم فعل ما يثقل عليه كإطالة صلاة الجماعة حال وجوده.

 

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التضامن الاجتماعي دار مسنين المسنات والمسنين كرامة الدعم النقدي

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