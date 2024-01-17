وزيرة التضامن: 25.3 مليون استفادوا من منصة الرقمية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تخطى عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية الى 4.8 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث، وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25.3 مليون.

وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن 800 الف شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت عدد المشاهدات للحملة الاعلامية على منصات التواصل الاجتماعي إلى 25 مليون مشاهدة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بإطلاق أحدث مبادراته لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف التوسع في نشر رسائل المشروع بين الفئات المختلفة من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة.

وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ 250 تدريبا بمحافظات (الفيوم- الشرقية- أسيوط- سوهاج)، وتستهل بعقد دورتين لتدريب المدربين على الدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة مع مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بالزواج، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة الإنجابية.

وترصد "الدستور" أهداف المرحلة الثانية من مودة وهي:-

تنفذ 470 فعالية تتنوع بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة.

تستهدف 140 قرية على مستوى 20 محافظة.

تستهدف توعية وتأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر.

يعمل على تماسك مبادئ المودة والرحمة.

فوائد تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يشمل المحتوى التدريبي للمشروع على عدة جوانب منها النفسي والاجتماعي.

يستهدف كيفية اختيار شريك الحياة وفقًا لعوامل ثقافية.

أهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

أهمية تأجيل الطفل الأول.

إيجاد وسيلة مشتركة لإدارة الحوار بين الطرفين والجانب الصحي.

