التضامن: زيادة قيمة المعاشات المنصرفة لـ340 مليار جنيه

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في يناير 2014 ليصبح 1.700 جنيه في يناير 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1.590 جنيه ليصبح 10.900 جنيه عن ذات الفترة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويًا من 86.5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 340 مليار جنيه في عام 2023، كما تمت زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون ليصبح 10.4 مليون عن ذات الفترة.



وأضافت الوزارة، أن نسبة الزيادة السنوية في المعاشات زادت من 10% في يوليو 2014 لتصبح 15% في إبريل 2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.



تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث



وأشارت إلى أنه تم تجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5،4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.



وتابعت، أنه تم تمويل مساعدات لإجمالي 232،309 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 960 مليون جنيه مصري، علمًا بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.



وأضافت إلى مساهمة الوزارة، وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 440 مليون جنيه مصري.

كما قامت الوزارة بدعم المتضررين من الكوارث التي حدثت في كل من المغرب وليبيا بإجمالي 130 مليون جنيه، كما كثفت مصر توفير المعونات والمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لأهالي غزة، منذ بدء الهجوم عليها، بإجمالي 10،200 ألف طن، وبلغ نصيب الهلال الأحمر المصري منها حوالي 58%، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة نظيرها المصري.