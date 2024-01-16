الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 136 مليار جنيه إجمالي دعم نقدي 5،2 مليون أسرة فقيرة

الدعم النقدي
الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير دعم نقدي لإجمالي 5،2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، منهم 4،7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 136 مليار جنيه.


وأكدت فى تقرير صادر عنها، أن أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي ارتفعت من 1،79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 الى 5،2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، كما زادت موازنة تلك البرامج من 3،4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 36 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 960%.


وأشار التقرير الى أنه تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 4،273 مليون مستفيد بتكلفة بلغت 58،8 مليار جنيه على مدار السنوات التسعة الماضية، وذلك من مصادر متعددة تشمل منظمات المجتمع المدني، وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، كما يتم دعم 720 مرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 3،4 مليار جنيه سنويًا.


وأظهر التقرير، أن 5 مليون طالب من غير القادرين تم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة اجمالية قدرها 851 مليون جنيه.


وأكد التقريرأنه تم دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات، والمساهمة في علاج المرضى بإجمالي 745 مليون جنيه منذ عام 2015، وذلك اتساقًا مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.

غدًا.. بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

وأضاف أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية بلغ في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186،500 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8،4 ألف وصلة مياه شرب، 58،680 وصلة صرف صحي، و11،520 تركيب سقف، و10،360 منزل تم رفع كفاءته، كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24،760 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 810 مليون جنيه.
 

التضامن الاجتماعي دعم نقدي التحالف الوطني للعمل الأهلي موازنة الدولة التضامن

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