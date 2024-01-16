الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تطلق أكبر القوافل التنموية لأهالي حلايب وشلاتين

القوافل التنموية
القوافل التنموية لأهالي حلايب وشلاتين

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف أكبر القوافل التنموية لأهالي حلايب وشلاتين، حيث استمرت القافلة لمدة 7 أيام، قدمت خلالها وزارة التضامن 10 آلاف كرتونة غذائية لأهالي المحافظة، ودعم نقدى بقيمة 4،5 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة الحماية والرعاية لأهالي المناطق الحدودية.

وشهدت القافلة تقديم الخدمات الطبية من الكشف الطبي للأهالي بالعديد من التخصصات من الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والباطنة والجهاز الهضمي، وعيادات خاصة لتنظيم الأسرة والتحاليل الطبية، بالإضافة لإجراء جراحات عامة، وجراحات أطفال بمستشفى شلاتين المركزي وتحويل عدد من الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف بالمجان مع توفير الأدوية.

كما تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من جامعة الأزهر، وانطلاقها يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية، حيث ضمت  القافلة 43 طبيبا، إضافة إلى تواجد نخبة من خبراء جامعة الأزهر لتنسيق مشروعات التنمية المستدامة مع مشروعات الريادة لطلاب جامعة الأزهر من منطقة حلايب وشلاتين، والحرف اليدوية، وبحث المشكلات المجتمعية، والتوعية الدينية والتربوية، إضافة إلى عمل عدة جداريات لتجميل المدن والقرى.
 

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ونفذت القافلة أنشطة زراعية وبيطرية، حيث ضمت 20 ألف مصل وتوفير الرعاية البيطرية من التحصين والعلاجات المختلفة، إضافة إلى عقد ندوات بيطرية لتوعية الأهالي، وعلى الجانب الزراعي تم زراعة شتلات فاكهة وتنظيم الندوات الزراعية عن رعاية وإنتاج المحاصيل الزراعية، فضلا عن تنظيم ندوات اجتماعية وتوعوية وصحية للمواطنين وندوات للتوعية ضد التطرف والعنف، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية.

وكانت قد وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بإعلان نتائج مسابقة مصر 2023 لأفضل صورة صحفية، والتي عقدت بنقابة الصحفيين بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

 

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