الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تدعم السيدات الحوامل بـ101 مليون جنيه شهريًا

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تمويل 71 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد أقل من عامين لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية بإجمالي تكلفة 100.800 مليون جنيه شهريا، حيث تبلغ تكلفة النقاط التي تتم إضافتها على بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيها شهريًا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، فى تقرير صادر عنها، توعية السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال أقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن بإجمالي 650 ألف أسرة سنويًا، وذلك بالتعاون مع برنامج الرائدات الاجتماعيات في 27 محافظة.

وفيما يخص برنامج التربية الأسرية الإيجابية، تم إعداد استراتيجية للمناقشة مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية ومع الخبراء المتخصصين، استعدادًا لإطلاقها، كما تم إعداد دليل متكامل حول أساليب التربية الإيجابية للأسر، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب للمدربين لإجمالي 200 أستاذ جامعي، و2.500 رائدة اجتماعية، و13 ألف شابة وشاب من طلاب الجامعات.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 57 ألف ندوة للأسر بقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة حول "أساليب التربية الأسرية الإيجابية" من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 764 ألف أسرة فى 3 جلسات توعية لكل أسرة، بالإضافة إلى تنفيذ 1.8 مليون زيارة منزلية.

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دور الرائدات فى توعية الأسر

-الحد من الزيادة السكانية التي قد تسهم في التأثير السلبي على سلامة وصحة الأسرة، وعلى إحداث التنمية في المجتمع.

- العمل على تعزيز مفهوم الأسرة.

- توعية المقبلين على الزواج للحفاظ على كيان الأسرة الصغيرة.

- ترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

- تأمين حق الأسرة في الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

-إجراء عمليات رصد للأسر التي تتوافر بها حالات مهددة بالتسرب من التعليم أو الزواج المبكر.

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