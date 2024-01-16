التضامن: توفيق أوضاع 3800 حضانة والانتهاء من 2000

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بناء وتطوير 1،100 حضانة طفولة مبكرة و43 مركز أسرة وطفل، بواقع 4،030 فصل، هذا بالإضافة إلى 26،500 حضانة طفولة مبكرة قائمة بالفعل على مستوى جميع المحافظات، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين ما يقرب من 1،200 من الأطفال تحت سن 4 سنوات.

وأكدت أنه تم تدريب 5670 ميسرة بالحضانات و854 موظف على حقيبة الإدارة التنفيذية، كما تم توفيق أوضاع 3،800 حضانة وجارى توفيق أوضاع 1،650 حضانة، بالإضافة الى توعية 37،022 من أسر قرى حياة كريمة لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية وإجراءات مكافحة عدوى كوفيد وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية.

وأشارت الى أنه تم الكشف الطبي على 1000 من اطفال حضانات مركز كوم امبو بأسوان وتوزيع العلاج والنظارات واجراء العمليات اللازمة، كما تم الكشف الطبى على 650 من أطفال حضانات مركز الاقصر وتوزيع العلاج والنظارت وإجراء العمليات.

ولفتت إلى انه برعاية رئيس الجمهورية، تم إطلاق برنامج الطفولة المبكرة في 27 محافظة، حيث يستهدف الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بجودة عالية، وتطوير البنية التحتية لمنشآت الحضانات مما يضمن بيئة جيدة ومناسبة للأطفال، علاوة على رفع كفاءة 1200 حضانة طفولة مبكرة وتطوير منهج للتربية الإيجابية، وتدريب حوالي 5 الاف ميسرة، وإعداد 287 كادرا من تدريب المدربين.