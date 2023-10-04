الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التضامن الاجتماعي توافق على إضفاء صفة النفع العام لـ 4 جمعيات

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام لـ4 جمعيات منهم 2 بمحافظة القاهرة وهم جمعية زهرة لرعاية الشباب والتنمية 11453 لسنة 2021 ومؤسسة تعليم بكرامة للتنمية البشرية 11178 لسنة 2020 وجمعية الشرق الخيرية 8799 لسنة 2012  بمحافظة المنوفية جمعية نهر الكوثر الخيرية ببنى غريان - قويسنا 2138 لسنة 2020 وجمعية أخدم بلدك الخيرية بالسادات 2168 لسنة 2020.

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعي، رقم 99 لسنة 2023‏ صادر بتاريخ 13/2/2023 أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 - 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛ وبناءً على ما عرضه علينا مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد؛ وللصالح العام. 

 

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قـــــــرر: (المادة الأولى) وافق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية: المديرية الجمعية / المؤسسة الأهلية رقم القيد 1 القاهرة جمعية زهرة لرعاية الشباب والتنمية 11453 لسنة 2021 2 مؤسسة تعليم بكرامة للتنمية البشرية 11178 لسنة 2020 3 جمعية الشرق الخيرية 8799 لسنة 2012 4 المنوفية جمعية نهر الكوثر الخيرية ببنى غريان - قويسنا 2138 لسنة 2020 5 جمعية أخدم بلدك الخيرية بالسادات 2168 لسنة 2020 (المادة الثانية) تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:

- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها. 

- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.

إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

 إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها. 

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزارة التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة محافظة المنوفية قرار وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 99 لسنة 2023‏ العمل الأهلي

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