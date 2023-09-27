"الوقائع المصرية" تنشر قرار محافظة البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية غربال

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة البحيرة رقم 365 لسنة ٢٠٢٣ بشان اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية (غربال) التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وجاء نص قرار محافظة البحيرة رقم 365 لسنة ٢٠٢٣ صادر بتاريخ 16/2/2023 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قرار وزير الإسكان رقم 710 لسنة ٢٠١٨ بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (غربال) التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ١۰٩٣ لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۰ والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير في استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلي لقرية (غربال) التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام قانون الإدارة المحلية" ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛ قرر التالي

- المادة الأولى: تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية (غربال) التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

المادة الثانية: تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلي المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.