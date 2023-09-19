الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة تفتتحان قصر ثقافة أبوالمطامير

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قصر ثقافة أبوالمطامير بعد افتتاحه، المقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه ومكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ350 كرسيا وقاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردا.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

وقالت إن افتتاح قصر الثقافة يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية للمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

من جهتها، أكدت نائب محافظ البحيرة أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات.

كما تقدمت بخالص التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومى للمحافظة الذى ظهر فيه معدن شعب البحيرة الاصيل وإجتمعت فيه قيم الشجاعة والبطولة والوطنية للشعب المصرى.

تفاصيل قصر ثقافة مركز أبو المطامير بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، دعم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة ولأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا من إنجازات فى شتى القطاعات، مشيرة إلى أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد من أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي المحافظة ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب. 

 وأضافت بلبع أن محافظة البحيرة قدمت لمصر علماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين  فى شتى المجالات وستظل تقدم شبابها الواعد لاستكمال مسيرة التنمية والعمل والبناء والتى تبدأ بتنمية الفكر والعقل والوجدان.

وتابعتا وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة وجميع الحضور الاحتفالية التي تم تنظيمها على مسرح قصر الثقافة الذي أطلق عليه مسرح الفنان محمود الجندي  تقديرا لإنجازاته الفنية للشعب المصرى بصفة عامة وللبحيرة بصفة خاصة، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول مشروعات وإنجازات محافظة البحيرة وآخر عن مراحل تطوير قصر ثقافة أبوالمطامير.

محافظة البحيرة قصر ثقافة البحيرة أبو المطامير نهال بلبع الجيلانى

مواد متعلقة

بدء فعاليات افتتاح قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة

لمواجهة الغلاء.. البحيرة تطلق قافلة تضم 17 سيارة مواد غذائية مدعمة

نائب محافظ البحيرة تتفقد فعاليات القافلة الطبية بمنطقة الكسارة

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بكفرالدوار

إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

إصابة 12 شخصًا بكسور وكدمات جراء حادث سير بالبحيرة

"صحة البحيرة" تكرّم المستشفيات الفائزة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أشرف زكى يحكى أصعب لحظات أشرف مصيلحى: "عانى كثيرًا"

الزمالك يحسم موقف زيزو من المشاركة فى مباراة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟