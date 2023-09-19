وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة تفتتحان قصر ثقافة أبوالمطامير

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قصر ثقافة أبوالمطامير بعد افتتاحه، المقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه ومكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ350 كرسيا وقاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردا.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

وقالت إن افتتاح قصر الثقافة يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية للمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

من جهتها، أكدت نائب محافظ البحيرة أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات.

كما تقدمت بخالص التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومى للمحافظة الذى ظهر فيه معدن شعب البحيرة الاصيل وإجتمعت فيه قيم الشجاعة والبطولة والوطنية للشعب المصرى.

تفاصيل قصر ثقافة مركز أبو المطامير بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، دعم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة ولأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا من إنجازات فى شتى القطاعات، مشيرة إلى أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد من أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي المحافظة ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

وأضافت بلبع أن محافظة البحيرة قدمت لمصر علماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين فى شتى المجالات وستظل تقدم شبابها الواعد لاستكمال مسيرة التنمية والعمل والبناء والتى تبدأ بتنمية الفكر والعقل والوجدان.

وتابعتا وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة وجميع الحضور الاحتفالية التي تم تنظيمها على مسرح قصر الثقافة الذي أطلق عليه مسرح الفنان محمود الجندي تقديرا لإنجازاته الفنية للشعب المصرى بصفة عامة وللبحيرة بصفة خاصة، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول مشروعات وإنجازات محافظة البحيرة وآخر عن مراحل تطوير قصر ثقافة أبوالمطامير.