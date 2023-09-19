الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

"الكيلانى" تفتتح قصر ثقافة أبوالمطامير (صور)

وزيرة الثقافة من
وزيرة الثقافة من الحدث

افتتحت صباح اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس هيئة قصورالثقافة المحاسب عمرو البسيوني، قصر ثقافة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي.

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قصر ثقافة أبوالمطامير يقام على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويضم القصر "3 أدوار ومسرحًا يسع حوالي 350 كرسيًا، قاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع حوالي 25 فردًا" تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.

محمود الجندي


تم إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبوالمطامير، كما تم إطلاق اسم الفنان الراحل على فرقة أبوالمطامير الرسمية المعتمدة ضمن فرق الهيئة، لتحمل اسم فرقة الفنان محمود الجندى المسرحية، والتي يتولى رئاستها المخرج المنفذ أحمد أبوعوف، أحد مؤسسي الفرقة، والفرقة تم تأسيسها عام 2004 وتم اعتمادها وإعادة هيكلتها عام 2018، وتضم كوكبة من نجوم الفن البحراوية.

يأتي المشروع فى إطار دعم واهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهميتها فى تشكيل وبناء العقول، والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعي والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعي بكل ما تشهده بلادنا حاليًا من إنجازات في شتى المجالات.

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وتمتلك محافظة البحيرة صروحًا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفرالدوار، الأمر الذي سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والارتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة، وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التي تعمل على استثمار طاقات الشباب واستكشاف ورعاية المواهب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

قصور الثقافة أبو المطامير محافظة البحيرة قصر ثقافة أبو المطامير محمود الجندي أبوالمطامير

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