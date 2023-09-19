بدء فعاليات افتتاح قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة

بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح قصر ثقافة مدينة أبو المطامير، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الجيلاني وزيرة الثقافي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والذى يقام مساحته على حوالي 1210 أمتار مربعة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 84 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر، وتتميز محافظة البحيرة بالاحتفالات الكبيرة والمميزة بمناسبة العيد القومي، وهي فرصة للمواطنين للتعبير عن حبهم وفخرهم بوطنهم.

فعاليات متنوعة فى الاحتفالات

تتضمن الاحتفالات مجموعة متنوعة من الفعاليات والفرق الفنية والعروض الموسيقية والثقافية يتم تزيين الشوارع والميادين بالأعلام المصرية والزينة الوطنية، وتُقام مسيرات وطنية تشارك فيها المدارس والجمعيات المحلية والمؤسسات الحكومية.

كما يتم تنظيم العروض النارية والألعاب النارية في السماء لإضفاء جو من البهجة والفرح.

يشترك الجميع في هذه الاحتفالات، من الشباب والأطفال إلى الشيوخ، في تعزيز الروح الوطنية والانتماء إلى مصر.