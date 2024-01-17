التضامن: 8.3 مليار جنيه سنويا لدعم أشخاص ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تكلفة الدعم المقدم لمليون و200 ألف شخص من ذوي الإعاقة يصل لحوالي 8.3 مليار جنيه سنويا، حيث تم استخراج مليون و52 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ إطلاق المبادرة فى 2019، وذلك من خلال 234 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهورية، بالاضافة الى إنشاء21 مركز أخرين بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضافت فى تقرير صادر عنها، أنه تم دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، بالاضافة الى تقديم منح دراسية لاصحاب الإعاقات البصرية فى 19 جامعة بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، كما تم توفير مترجمي لغة الإشارة لطلاب الصم وضعاف السمع فى 13 جامعة بتكلفة 5،4 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة لطلاب الصم وضعاف السمع منذ بدء التحاقهم وحتى تخرجهم.

الدمج

وأكدت على توفير أجهزة تعويضية لأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الدمج سواء فى المجتمع أو العمل أو حتى التعليم، بالإضافة إلى ضرورة تيسيير مستحقات أشخاص ذوي الإعاقة فى الوزارات والهيئات في إطار تفعيل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى إطلاق حملة “هنوصلك” لتفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى محافظات الجمهورية بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نجحت الحملة فى توفير خدماتها لما يقرب من 60 ألف مواطن، تم تسجيل حوالي 12 ألف مواطن على منظومة الخدمات.

وأعلنت وزارة التضامن عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، لتسهيل حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتي تاريخه.