التضامن: ارتفاع عدد الرائدات من 2000 إلى 15 ألف رائدة اجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2390 رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

وأكدت الوزارة، أن الرائدات نفذن حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد، كما تم تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد، علاوة على تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال ) استفاد منها عدد 875،215 مستفيد.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بعدد 9 محافظات بإجمالي عدد 138 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على عدد 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما تم البدء في تنفيذ الحملة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، بالاضافة الى تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في عدد 143 قرية من قرى حياة كريمة بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

دور الرائدات الاجتماعيات فى توعية الأسر الأولى بالرعاية

- شاركت الرائدات الاجتماعيات في النظافة بحملة "النظافة صحة وسلامة صحة وسلامة... احمي نفسك وأسرتك".

- التوعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء ورفع الوعي الصحي والبيئي لدى الفئات الأولى بالرعاية.

- قامت الرائدات بالتأكيد على أهمية الالتزام بسلوكيات النظافة التي تعزز وقاية الأسر (الأطفال - كبار السن - الأشخاص ذوي الإعاقة)؛ لمنع التعرض للأمراض ونزلات البرد المنتشرة في فصل الشتاء.

- تواصل الرائدات الاجتماعيات الجهود بالتوعية كفاية ببرنامج "2 كفاية".

-الحد من الزيادة السكانية التي قد تساهم في التأثير السلبي على سلامة وصحة الأسرة، وعلى إحداث التنمية في المجتمع.

- العمل على تعزيز مفهوم الأسرة.