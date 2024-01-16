"التضامن": نفذنا مليون زيارة توعية بموضوعات تنظيم الأسرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراء مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 110 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

وأكدت الوزارة أن حوالي مليون سيدة ترددن على عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، كما أن 390 ألف سيدة استخدمتن وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 49% تقريبًا من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية، حيث حققت الحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين" 20 مليون مشاهدة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 4٫374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية)، كما تم رفع وبناء قدرات عدد 4000 رائدة ومثقفة مجتمعية، و130 كادرًا طبيًا، و300 كادر مالى على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفتت إلى أنه تم إعداد دليل تدريبي لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، كما تم تنفيذ 40 عرض مسرح شارع، 20 عرض "سكر برة" بالمقاهي بمراكز وقرى "حياة كريمة" وحى الأسمرات، استفاد منها ما يقرب من 42 ألف مستفيد ومستفيدة.

إجراءت الاشتراك في البرنامج



1. تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات المستهدفة.

2. تقوم بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.

3. توعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

4. في حال رغبة السيدة في تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

5. تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.