الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تستقبل 27 ألف بلاغ واستغاثة للأطفال والكبار بلا مأوى

جريدة الدستور

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع حوالي 27 ألف بلاغ واستغاثة للأطفال والكبار بلا مأوى، تنوعت بين حالات بمؤسسات الرعاية، أو بالتعامل مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديدين.

وأكدت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية تصدرت قائمة التدخلات.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

البلاغات

وأضافت الوزارة، أن فريق التدخل السريع شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات التى تزيد من كفاءة العمل فى التعامل مع البلاغات الواردة، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ مسن بلا مأوى بالقاهرة

كما تم تنفيذ تدريب على آليات التوعية بجريمة الاتجار فى البشر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، إضافة إلى تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج (Rapid Pro) لضمان سرعة إرسال البلاغات إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت، وسرعة التعامل مع البلاغات والوصول لأقصي معدلات الإنجاز من خلال ربط الفرق المحلية ومتابعة عملها على شاشة نظام Gps، وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية GPS، ويساعد أيضًا البرنامج في توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى قام بإجرائها لنقل الأشخاص بلا مأوى بالوحدات المتنقلة.

التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع الأطفال الضبطية القضائية الاتجار في البشر

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