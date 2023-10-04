الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ مسن بلا مأوى بالقاهرة

الحالة
الحالة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بجوار عمارات الأوقاف بمحافظة القاهرة، علمًا بأن المواطن تظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، وذلك بسبب غرغرينا بالقدم، نتيجة إصابته بمرض السكري وتلوث جروح القدم، الأمر الذي يعرض حياة المواطن للخطر حال استمراره بالشارع.

 

وفي هذا الإطار فقد جرى توجيه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن بالقاهرة إلى موقع الشكوى، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطن إلى مستشفى المطرية التعليمي، حيث تم تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة للمواطن، حيث أوصى التقرير الطبي بحجز المواطن بقسم الجراحة لإجراء بعض التدخلات الطبية اللازمة، وبعد استقرار الحالة الصحية وتعافي المواطن فقد تولى فريق التدخل السريع المركزي تسليم المواطن لذويه بناء على رغبته، وقد تعهدوا برعايته وحمايته من مخاطر الشارع.

يهدف لرفع الكفاءة وتنمية المهارات.. برنامج التدخل السريع لحماية الأطفال (فيديو)

 

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوى بشارع أحمد بسيوني بمنطقة حدائق القبة بوسط القاهرة، علمًا بأن المواطنة تظهر عليها علامات الإعياء والمرض وفي حالة صحية سيئة نتيجة تدهور حالتها، بسبب سوء التغذية وعوامل الطقس الحارة، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر حال استمرارها بالشارع.  

 

وفي هذ السياق، تم تكليف فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنقاذ المواطنة، وعليه وفور العثور على السيدة بموقع الشكوى، فقد تم اتخاذ كل الإجراءات بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية لها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، علمًا بأن السيدة لم تدلِ بأية معلومات عن شخصيتها وليست لديها أوراق ثبوتية.

نيفين القباج التضامن مجلس الوزراء القاهرة الأوقاف

مواد متعلقة

الهلال الأحمر ينظم تدريباً لـ40 شخصًا من 5 دول

علاج الإدمان يشارك فى المسابقة الإقليمية "شارك بالتأثير" لدعم المبادرات الشبابية

توصيل المعاشات للمنازل مجانًا.. جهود "التضامن" لدعم المسنين وكبار السن

اتحاد الجمعيات يشكر الرئيس السيسى على استجابته لإرادة الشعب وترشحه لمدة رئاسية جديدة

لليوم الثاني.. "التضامن" تواصل صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

"الهلال الأحمر" يقدم دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للاجئين والمهاجرين

التموين: صرف السلع مستمر طوال أيام الشهر بشكل طبيعى

الهلال الأحمر ينشر بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع المسنين وكبار السن

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل