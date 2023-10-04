وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ مسن بلا مأوى بالقاهرة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بجوار عمارات الأوقاف بمحافظة القاهرة، علمًا بأن المواطن تظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، وذلك بسبب غرغرينا بالقدم، نتيجة إصابته بمرض السكري وتلوث جروح القدم، الأمر الذي يعرض حياة المواطن للخطر حال استمراره بالشارع.

وفي هذا الإطار فقد جرى توجيه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن بالقاهرة إلى موقع الشكوى، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطن إلى مستشفى المطرية التعليمي، حيث تم تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة للمواطن، حيث أوصى التقرير الطبي بحجز المواطن بقسم الجراحة لإجراء بعض التدخلات الطبية اللازمة، وبعد استقرار الحالة الصحية وتعافي المواطن فقد تولى فريق التدخل السريع المركزي تسليم المواطن لذويه بناء على رغبته، وقد تعهدوا برعايته وحمايته من مخاطر الشارع.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوى بشارع أحمد بسيوني بمنطقة حدائق القبة بوسط القاهرة، علمًا بأن المواطنة تظهر عليها علامات الإعياء والمرض وفي حالة صحية سيئة نتيجة تدهور حالتها، بسبب سوء التغذية وعوامل الطقس الحارة، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر حال استمرارها بالشارع.

وفي هذ السياق، تم تكليف فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنقاذ المواطنة، وعليه وفور العثور على السيدة بموقع الشكوى، فقد تم اتخاذ كل الإجراءات بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية لها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، علمًا بأن السيدة لم تدلِ بأية معلومات عن شخصيتها وليست لديها أوراق ثبوتية.