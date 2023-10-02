الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القباج": 250 ألف مستفيد من وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات بإجمالى 54 مليون جنيه

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مبادرة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات. 

وأضافت خلال كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "أن هناك 250 ألف مستفيد من وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، بإجمالي دعم للمصروفات الدراسية 54 مليون جنيه.

حكاية وطن  

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

القباج التضامن الاجتماعي حكاية وطن الرؤية والإنجاز الرئيس عبدالفتاح السيسي

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