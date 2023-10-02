الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: حذفنا شرط المؤهل التعليمى العالى للأسر البديلة تسهيلًا لرعاية الأطفال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "منذ 3 سنوات، في عدد من دور الرعاية في حاجة إلى رفع كفاءة، وبعد الطلب، قلتلها من غير شك في رعاية ولكن يبقى الطفل اللي هيتم رعايته وسط أسرة عندها كرم وعطف تجاه هذا الطفل والطفل ممكن يحل المسألة ليس مالية ولكن يهمنا نديله رعاية يجعله أكثر سواء".

قواعد صارمة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "كان في قواعد صارمة في هذا الشأن، ساعات بتكون المعايير معطلة، ولما تحطها في الواقع تخلي الفرصة تتراجع بشكل كبير، قلتلها يادكتورة في ناس طيبين كتير، مانشيل شرط المؤهل العالي".

وتابع: "الفكرة كانت أنه لو في أسرة متوسطة التعليم أفضل، أفضل أم لو كان في دور رعاية، موضحًا أن الرعاية اللي بتتكثف من أسرة لا يمكن أن تتساوى مع دور الرعاية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن الرؤية والإنجاز قواعد صارمة دور الرعاية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: الزيادات الأخيرة رفعت إجمالى الحماية التأمينية لـ340 مليار جنيه

وزيرة التضامن: نسبة الأمية وصلت إلى 47% بين ربات الأسر

وزيرة التضامن: الرئيس السيسى صاحب سياسات العدالة الاجتماعية

الرئيس السيسى: فكرة أى مشروع لا بد أن تتوفر لها مقومات النجاح

وزير الصحة: 70% من الشعب المصرى منتفع بخدمات التأمين الصحى

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج البلازما سيسهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين

"عبدالغفار": مسار الدولة فى مبادراتها الصحية الطرق على أبواب المواطنين

الرئيس السيسى: مشروع البلازما سيساهم فى تحسن صحة المواطنين ونستهدف إنشاء 100 مركز

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: فكرة أى مشروع لا بد أن تتوفر لها مقومات النجاح

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية" إلى 10 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود في مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً