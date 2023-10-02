الرئيس السيسى: حذفنا شرط المؤهل التعليمى العالى للأسر البديلة تسهيلًا لرعاية الأطفال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "منذ 3 سنوات، في عدد من دور الرعاية في حاجة إلى رفع كفاءة، وبعد الطلب، قلتلها من غير شك في رعاية ولكن يبقى الطفل اللي هيتم رعايته وسط أسرة عندها كرم وعطف تجاه هذا الطفل والطفل ممكن يحل المسألة ليس مالية ولكن يهمنا نديله رعاية يجعله أكثر سواء".

قواعد صارمة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "كان في قواعد صارمة في هذا الشأن، ساعات بتكون المعايير معطلة، ولما تحطها في الواقع تخلي الفرصة تتراجع بشكل كبير، قلتلها يادكتورة في ناس طيبين كتير، مانشيل شرط المؤهل العالي".

وتابع: "الفكرة كانت أنه لو في أسرة متوسطة التعليم أفضل، أفضل أم لو كان في دور رعاية، موضحًا أن الرعاية اللي بتتكثف من أسرة لا يمكن أن تتساوى مع دور الرعاية".