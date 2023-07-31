الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يهدف لرفع الكفاءة وتنمية المهارات.. برنامج التدخل السريع لحماية الأطفال (فيديو)

برنامج التدخل السريع
برنامج التدخل السريع لحماية الأطفال

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول برنامج التدخل السريع لحماية الأطفال.

برنامج التدخل السريع لحماية الأطفال:

يهدف إلى التحقق من تنفيذ سياسة الحماية وتطبيق مدونة السلوك.

يهدف لرفع الكفاءة وتنمية المهارات لتحقيق الدقة والسرعة في إجراء التدخلات وفحص البلاغات.

توثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو.

تحديد الموقع الجغرافي للحالة بخاصية جي. بي. إس.

توفير قاعدة بيانات بالحالات التي تعاملت معها فرق التدخل السريع.

تلقي البلاغات عن التجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تلقي بلاغات الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى عبر الخط الساخن 16439.

برنامج التدخل السريع لحماية الأطفال حماية الأطفال التدخل السريع لحماية الأطفال تنمية المهارات رفع الكفاءة يهدف

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