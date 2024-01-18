الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 57 ألف ندوة للأسر بقرى حياة كريمة حول "أساليب التربية الأسرية"

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، انه تم إعداد استراتيجية "التربية الإيجابية" للمناقشة مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية ومع الخبراء المتخصصين، استعدادًا لإطلاقها، كما تم إعداد دليل متكامل حول أساليب التربية الإيجابية للأسر 

وأضافت انه تم تنفيذ تدريب مدربين لإجمالي 200 أستاذ جامعي، و2،500 رائدة اجتماعية، و13 الف شابة وشاب من طلاب الجامعات، كما تم تنفيذ 57 ألف ندوة للأسر بقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة حول "أساليب التربية الأسرية الإيجابية" من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 764 ألف أسرة من خلال تنفيذ 3 جلسات توعية لكل أسرة.

وأشارت الى انه تم تنفيذ 1.8 مليون زيارة منزلية عن أساليب التربية الاسرية الإيجابية من خلال الرائدات الاجتماعيات.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمتع بالنماء والرخاء فى مصر

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ترأست اللجنة الوطنية لاستراتيجية التربية الإيجابية التي تضم فئات عديدة، والتي ما زالت فى بداية عملها وتستقبل الاقتراحات عليها.

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فيما قالت آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي، إن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية تستهدف تمتع الأطفال والنشء والشباب بصحة ورفاهية وفرص المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمتع بالنماء والرخاء فى مصر.

ولفتت خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتربية الأسرية، إلى أنه بحلول عام 2030 تعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها على إتاحة البيئة الداعمة لنمو الأطفال من خلال حزمة من الخدمات ذات الجودة في إطار من العدالة والمساواة، وكذلك تعزيز قدرات الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على تربية الأطفال وفق أساليب علمية موثوقة بهدف بناء علاقات إيجابية تحقق المصلحة الفضلى لهم وتتجاوز الفقر بكل أبعاده خاصة في المجتمعات الأولى بالرعاية وتسهم فى بناء الإنسان المصرى، كي يكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع. 

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